۲۷ شهریور در تقویم ایرانی به نام روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار نام‌گذاری شده است.

۲۷ شهریور، روز شعر و ادب فارسی در تقویم ایرانی

۲۷ شهریور، روز شعر و ادب فارسی در تقویم ایرانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۷ شهریورماه، در تقویم کشورمان به نام روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار نام‌گذاری شده است.

این روز، فرصتی است برای پاسداشت یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی ایران؛ یعنی شعر و ادبیات فارسی که قرن‌هاست زبان احساس، هویت و اندیشه ایرانیان بوده است.

استاد محمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، از نامدارترین شاعران معاصر است که اشعار ماندگار او، چه در زبان فارسی و چه در زبان ترکی آذری، جایگاهی ویژه در میان مردم یافته است.

این روز فرصتی است برای پاسداشت میراث گران‌بهای زبان و ادبیات فارسی؛ زبانی که قرن‌ها زبان علم، فرهنگ و هنر ایرانیان بوده است.

ثبت این روز در تقویم، نمادی از اهمیت شعر و ادب فارسی در هویت ملی و فرهنگی ایرانیان به شمار می‌رود.