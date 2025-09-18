به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه استقلال در بیانیه‌ای نسبت به شکست ۷ بر یک این تیم برابر الوصل امارات در رقابت‌های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد.

بیانیۀ باشگاه استقلال خطاب به هواداران به شرح زیر است:

شکست سنگین تیم در نخستین دیدار آسیایی، نتیجه‌ای تلخ و غیرقابل قبول برای خانواده بزرگ استقلال است. مدیریت باشگاه ضمن عذرخواهی از تمامی هواداران، تأکید می‌کند که هیچ توجیهی برای این اتفاق پذیرفته نیست و همۀ ارکان باشگاه اعم از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان در قبال آن مسئول هستند.

بر همین اساس، تنبیه انضباطی متناسب و جریمۀ مالی برای کادر فنی و بازیکنان اعمال و با حضور سیدورف جلسات فوری فنی و مدیریتی برگزار خواهد شد تا دلایل این ناکامی بررسی و تصمیمات اصلاحی در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود. این نتیجه هیچ تناسبی با تاریخ، افتخارات و جایگاه پرافتخار استقلال ندارد و همه توان خود را برای جبران این شکست و بازگشت به مسیر موفقیت به کار خواهد گرفت.