مشاور رییس شورای هماهنگی تبلیغات کشور، گفت: عفو معیاری رهبر معظم انقلاب اسلامی برای نخستین بار در کشور به مناسبت هزار و پانصد سالگی میلاد پیامبر (ص) اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام ملکمحمدی در نشست با امام جمعه کیش، اجرای عفو معیاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را اقدامی بینظیر و تاریخی برشمرد و گفت: بیش از سی هزار زندانی با دستور و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، امسال آزاد میشوند.
او با اشاره به ضرورت تدارک آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد ویژه و جهادی، افزود: مشارکت مردم و خیران در امور خیر، بهویژه آزادی زندانیان، از اولویتهای مهم فرهنگی و اجتماعی کیش است و باید در قالب برنامهها و طرحهای ویژه دنبال شود.
حجت الاسلام ملکمحمدی با بیان اینکه جشن گلریزان در کیش هرسال برگزار میشود، از خیران خواست نذورات و هدایای مردمی را برای آزادی زندانیان قرار دهند تا فرهنگ مواسات و همدلی بین مردم بیش از پیش گسترش یابد.
او افزود: راهاندازی پویش به عشق پیغمبر میبخشم میتواند زمینهساز مشارکت گستردهتر مردم در کمک برای آزادی زندانیان شود.
مشاور رییس شورای هماهنگی تبلیغات کشور به جایگاه ویژه ساکنان در حفظ اولویتهای فرهنگی، اجتماعی و کاهش ناهنجاریها، اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از ۳ میلیون گردشگر به کیش سفر میکنند و این موضوع، ضرورت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را دوچندان کرده است.
حجتالاسلام ملکمحمدی، گفت: با همت مردم و خیران، سنتهای حسنه دستگیری از نیازمندان و آزادی زندانیان تداوم خواهد یافت.