به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با محوریت «سلامت باروری و صیانت جمعیت» از ۲۲ تا ۲۶ شهریور در تهران برگزار شد گفت: تیم دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این المپیاد علمی موفق به کسب یک مدال طلا و دو دیپلم افتخار شد

محمد تقی آشوبی افزود: این المپیاد در هفت حیطه‌ی آموزش پزشکی، استدلال بالینی، اخلاق پزشکی، همگرایی در علوم پایه و مرز‌های دانش، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی و هوش مصنوعی و هنر و رسانه و طراحی کمپین برگزار شد.

وی با بیان اینکه سوگل غلامی نیای دفرازی دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت توانست در حیطه مدیریت نظام سلامت در آزمون انفرادی مدال طلا کسب کند همچنین گفت: کیمیا کارجویان و امیرحسین جعفری دانشجویان رشته پزشکی در حیطه‌های استدلال بالینی و مدیریت نظام سلامت موفق به کسب دیپلم افتخار شدند.

هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در دو حیطه انفرادی و گروهی بین ۴ هزار دانشجوی علوم پزشکی از ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور با هدف بررسی استعداد و مهارت دانشجویان در حال تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی و کشف افراد دارای استعداد خاص برگزار شد.