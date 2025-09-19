به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروند خبرنگاران اینبار با ارسال تصاویری از ترافیک طولانی در مسیر منتهی به پل شهید کریمی آبادان گلایه کردند.

این موضوع را از آقای جوانمردی معاون شهردار آبادان جویا شدیم و پرسیدیم برای کاهش بار ترافیکی در مسیر منتهی به این پل چه اقدامی انجام می شود؟

با توجه به اینکه آبادان از شهر‌های مهم ترانزیتی هست و حمل و نقل ماشین‌های سنگین از پل‌های این شهرستان بسیار زیلد است و همین موضوع باعث آسیب به پل‌ها می شود تاکنون در اینباره چاره‌ای اندیشیده نشده؟

وی ابتدا قول داد این پل بزودی پس تعمیر مجددا زیر بار ترافیک می رود.

جوانمردی معاون شهردار ابادان همچنین از دیگر ارگان ها خواست برای رفع مشکلات تردد خودروهای سنگین و ترافیک شهر پای کار بیایند.