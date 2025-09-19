تفاهم‌نامه همکاری بین اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: این تفاهم نامه با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد متناسب با نیاز بازار کار، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، هم‌افزایی زیرساخت‌های آموزشی هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، و مهارت‌محور کردن آموزش‌های دانش آموزان به امضا رسیده است.

وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه که به مدت سه سال اعتبار دارد، زمینه‌هایی، چون طراحی و اجرای بسته‌های مهارت‌آموزی، برگزاری مسابقات مهارتی، بازنگری استاندارد‌های شایستگی و توسعه فرهنگ کارآفرینی را شامل می‌شود.