پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بیرجند، از توزیع ۱۵۳ سری جهیزیه بین نوعروسان زیرپوشش این نهاد از ابتدای سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مهرانپور در حاشیه مراسم اهدای این جهیزیهها به نوعروسان زیرپوشش کمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان بیرجند گفت: برای کمک به تسهیل ازدواج جوانان، از ابتدای امسال تاکنون، ۱۵۳ سری جهیزیه به ارزش مجموع ۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بین نوعروسان زیرپوشش این نهاد توزیع شده است.
وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: ارزش ریالی هر سری جهیزیه ۵۰ میلیون تومان بوده و شامل اقلام ضروری و اساسی زندگی از جمله یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، فرش و ماشین لباسشویی است.
مهرانپور هدف از این اقدام را حمایت از ازدواج آسان و کمک به تأمین حداقلهای مورد نیاز زندگی مشترک برای خانوادههای نیازمند عنوان کرد و افزود: این نهاد همچنان تلاش خواهد کرد تا با همراهی خیران، گامهای مؤثرتری در مسیر توانمندسازی خانوادههای زیرپوشش بردارد.