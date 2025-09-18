به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ استاندار خراسان شمالی در سیزدهمین سفر شهرستانی و دومین سفر به شیروان از طرح‌های مختلف در دست اجرا بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت.

بهمن نوری، در ادامه سفر کاری خود به شهرستان شیروان از پروژه احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی طرح آبرسانی این شهر بازدید کرد.

این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، تاکنون با صرف ۱۴۰ میلیارد ریال به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است و برای تکمیل آن به ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

در جریان این بازدید، ۱۰۸ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این طرح به تصویب رسید.

اجرای این پروژه در راستای تأمین پایدار آب شرب شهر شیروان، مسکن مهر و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی منطقه صورت می‌گیرد.

همچنین استاندار خراسان شمالی از مزرعه گیاهان دارویی تنسوان در شیروان بازدید کرد.

نوری در این بازدید که نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل استانی نیز حضور داشتند بر حمایت از توسعه کشت‌های جایگزین و زنجیره ارزش گیاهان دارویی تأکید کرد.

مزرعه گیاهان دارویی تنسوان با وسعت ۲۰ هکتار، از سال ۱۳۹۹ به کشت زیره سیاه و باریجه اختصاص یافته است.

تاکنون ۴ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و بهره‌بردار آن خواستار تأمین تسهیلات تکمیلی شد.

استاندار خراسان شمالی پس از طرح این درخواست، دستور لازم برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز را صادر کرد.

بازدید از طرح ۱۱۶۱ واحدی نهضت ملی مسکن شیروان

بهمن، در ادامه سفر خود به شهرستان شیروان از پروژه بزرگ احداث ۱۱۶۱ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بازدید کرد.

این پروژه با مشارکت متقاضیان، قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بانک ملی در حال اجراست. تاکنون برای پیشبرد عملیات عمرانی آن، ۱۰۰۰ میلیارد ریال از سوی متقاضیان، ۲۵۰ میلیارد ریال توسط بانک ملی تأمین شده است.

استاندار خراسان شمالی در این بازدید با تأکید بر اهمیت طرح‌های نهضت ملی مسکن در تأمین مسکن برای اقشار مختلف و ایجاد رونق اقتصادی، بر ضرورت تسریع روند اجرایی و رفع موانع مالی و اداری این پروژه تأکید کرد.

نقش صنعت در توسعه و پیشرفت خراسان شمالی

در ادامه سفر به شهرستان شیروان، استاندار خراسان شمالی از چند واحد صنعتی مهم این شهرستان از جمله مجتمع‌های صنعتی فروآلیاژ شیروان بازدید کرد؛ واحدی که در دو فاز تولیدی با ظرفیت سالانه ۲۵ هزار و ۲۰۰ تن فروسیلیکو منگنز و ۳۳ هزار تن فرو منگنز در حال اجراست و نقش مهمی در توسعه صنعتی استان دارد.

همچنین پروژه کاربید سیلیسیم با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد و ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۰۰ نفر نیز مورد بازدید استاندار قرار گرفت.

در ادامه، نوری از کارخانه ریسندگی کتان با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تن انواع نخ‌های دوخت فیلامنتی آرایش یافته و نیمه آرایش یافته و اشتغال مستقیم ۱۲۰ نفر دیدن کرد.

استاندار در جریان این بازدیدها، با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی گفت: رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اولویت‌های ماست و دولت وظیفه دارد در کنار تولیدکنندگان بایستد.