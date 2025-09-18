برگزاری بازارچه اشتغالزایی در محلات هدف قرارگاه اجتماعی استان البرز
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از برگزاری نمایشگاه و بازارچه ویژه مشاغل خانگی در محلات هدف قرارگاه اجتماعی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، محمد جواد کاظمینی گفت: با توجه به مصوبه قرارگاه اجتماعی استان، این بازارچه با هدف حمایت از مشاغل خانگی و فراهمسازی بستر اشتغال پایدار در دستور کار کمیته اشتغال قرارگاه قرار گرفته است.
وی افزود: روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه جلسه هماهنگی با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد و تقسیم کار لازم برای برپایی بازارچه انجام گرفت. این بازارچه در آینده نزدیک دایر و در دسترس عموم مردم خواهد بود.
کاظمینی با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید» گفت: توسعه مشاغل خانگی از جلوههای اصلی تحقق این شعار به شمار میآید و بر همین اساس، حمایت از فعالان این عرصه جزو اهداف محوری قرارگاه اجتماعی است. ملاک اصلی در واگذاری غرفهها، عرضه محصولات خانگی با کیفیت و تولید محور خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: با همراهی دستگاههای اجرایی و پشتیبانی همه گروهها و سازمانها، این طرح بتواند زمینه معرفی و شکوفایی کارآفرینان محلات هدف را که هماکنون به صورت محدود فعالیت دارند، فراهم سازد.