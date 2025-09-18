به گفته مدیر امور عمومی سازمان ملی بهره وری ایران، تولید بدون کارخانه در شرایط سرمایه گذاری فعلی، ابزاری برای رشد اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه هفتم میانگین رشد اقتصادی در سال‌های اجرای برنامه باید ۸ درصد باشد و ۳۵ درصد از این رشد اقتصادی باید از محل بهره وری باشد.

به گفته مدیر امور عمومی سازمان ملی بهره وری ایران، تولید بدون کارخانه در شرایط سرمایه گذاری فعلی ابزاری برای رشد بهره وری و درنتیجه رشد اقتصادی است. در گزارش همکارم شفیعی، داستان کارآفرینی رو ببینید که با تولید سفارش تولیدکنندگان بدون کارخانه، کارخانه ۳۰ هزار متر مربعی اش هیچ روز تعطیلی ندارد.