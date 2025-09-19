پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از برنامهریزی برای استفاده هم افزا از منابع قانون ساماندهی مبادلات مرزی (ملوانی) و اعتبارات سازمان بنادر خبر داد و گفت: با این همافزایی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژههای زیربنایی بنادر استان در سال اول اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی اظهار داشت: بر اساس قانون، ۲۰ درصد این درآمدها باید به توسعه زیرساختهای بندری اختصاص یابد.
وی افزود: توافقی که با سازمان بنادر استان صورت گرفته، بر مبنای یک همافزایی است؛ به این صورت که ۵۳۹ میلیارد تومان از محل منابع قانون ساماندهی در اختیار سازمان بنادر قرار میگیرد و این سازمان نیز دو برابر این رقم را از محل منابع داخلی خود تأمین میکند.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: بدین ترتیب، در سال نخست حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای زیربنایی و عمرانی بنادر استان اختصاص خواهد یافت که شامل توسعه ظرفیت انبارها، احداث سولههای جدید، لایروبی اسکلهها و سایر طرحهای اولویتدار است.
رستمی تأکید کرد: اجرای این طرحها بر اساس مطالعات جامع سازمان بنادر و تأیید کارشناسی شورای ساماندهی صورت گرفته و خواستههای جوامع محلی نیز در آن لحاظ شده است.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی این طرحها پس از نهایی شدن تفاهمنامه میان استانداری، سازمان بنادر و سازمان برنامهوبودجه آغاز خواهد شد.