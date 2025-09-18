پخش زنده
فرماندار تالش گفت: نمایشگاه پاییزه تالش با هدف تنظیم بازار و حمایت از اقشار مختلف جامعه در میدان امام خمینی رحمت الله علیه این شهر دایر است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رضا جمشیدی سه ساری فرماندار تالش در بازدید از نمایشگاه پاییزه گفت: برگزاری نمایشگاههای پاییزه فرصتی برای عرضه مستقیم کالا و حذف واسطهها فراهم میکند و نقش مؤثری در تأمین نیاز خانوادهها با هزینهای مناسبتر دارد.
وی با بیان اینکه ۴۵ غرفه در این نمایشگاه محصولات خود را با قیمت مصوب کارشناسی ارائه خواهند کرد، افزود: ملزومات و اجناس ارائه شده در نمایشگاه از تولیدات داخلی با کیفیت و با قیمت مناسب هستند و برای حمایت از تولید داخلی، از ورود کالاهای برند خارجی جلوگیری میشود.
فرماندار تالش گفت: این نمایشگاه همه ساله همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار میشود و مدیریت آن برعهده اتاق اصناف تالش با همکاری اداره صمت و شهرداری تالش است.
نمایشگاه پاییزه تالش در دو نوبت صبح و عصر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و در آن کالاهای اساسی، نوشتافزار، کیف، کفش، پوشاک و سایر مایحتاج خانواده با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب عرضه میشود.