به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رضا جمشیدی سه ساری فرماندار تالش در بازدید از نمایشگاه پاییزه گفت: برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه فرصتی برای عرضه مستقیم کالا و حذف واسطه‌ها فراهم می‌کند و نقش مؤثری در تأمین نیاز خانواده‌ها با هزینه‌ای مناسب‌تر دارد.

وی با بیان اینکه ۴۵ غرفه در این نمایشگاه محصولات خود را با قیمت مصوب کارشناسی ارائه خواهند کرد، افزود: ملزومات و اجناس ارائه شده در نمایشگاه از تولیدات داخلی با کیفیت و با قیمت مناسب هستند و برای حمایت از تولید داخلی، از ورود کالا‌های برند خارجی جلوگیری می‌شود.

فرماندار تالش گفت: این نمایشگاه همه ساله همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود و مدیریت آن برعهده اتاق اصناف تالش با همکاری اداره صمت و شهرداری تالش است.

نمایشگاه پاییزه تالش در دو نوبت صبح و عصر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و در آن کالا‌های اساسی، نوشت‌افزار، کیف، کفش، پوشاک و سایر مایحتاج خانواده با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب عرضه می‌شود.