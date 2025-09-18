رئیس راهداری اسدآباد گفت: دو منطقه کلیایی و چهاردولی شهرستان به علت برفگیر بودن، نیاز فوری به ساخت راهدارخانه دارند.

نیاز فوری به ساخت راهدارخانه در منطقه کلیایی و چهاردولی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یزدان سحاب نظری تصریح کرد: هر ساله با آغاز بارش‌ها به دلیل برفگیر بودن این دو متطقه در طرح زمستانی دو راهدارخانه استیجاری غیر ثابت مستقر می‌شود که به دلیل ضرورت ایجاد راهدارخانه ثابت در این دو نقطه این موضوع در دست پیگیری است.

او از خرید ۷ هزار تن نمک و ماسه برای طرح زمستانی نیز خبر داد و افزود: راهداری اسدآباد دارای ۲۸ دستگاه ماشین آلات سبک، سنگین و نیمه سنگین بوده که به منظور طرح زمستانی امسال، تمامی این ماشین‌آلات ناوگان راهداری شهرستان در حال بروزرسانی است.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای اسدآباد در ادامه از طرح روکش آسفالت همدان، اسدآباد، کنگاور خبر داد و گفت: هم اکنون سه پیمانکار در گردنه مشغول کار هستند و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد.

سحاب نظری تأکید کرد: در حال حاضر در سطح شهرستان ۱۰ تا ۱۲ روستای زیر ۲۰ خانوار بدون راه آسفالت هستند که در همین زمینه برای آسفالت راه روستایی حیدرآباد و نادرآباد عقد قرارداد لازم انجام شده است و آسفالت راه خاکی سایر روستا‌های باقی مانده نیز با تأمین اعتبار لازم به طور قطع آسفالت خواهند شد.