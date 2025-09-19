پخش زنده
پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت گوره – جاسک با هدف تأمین برق پایدار تلمبهخانه شماره ۵ و پشتیبانی از توسعه صنعتی و کشاورزی شرق بندرعباس به شبکه سراسری متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این پست برق بهمنظور تأمین برق پایدار تلمبهخانه شماره ۵ طرح راهبردی گوره – جاسک و ایجاد زیرساخت توسعه صنعتی و کشاورزی در شرق بندرعباس احداث و به شبکه سراسری متصل شده است.
فریدون فیاضی بروجنی، مجری طرح ساخت خطوط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک و طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون، ضمن اعلام این خبر گفت: پست برق پردیس که میان دو نیروگاه اصلی استان هرمزگان (نیروگاه خلیج فارس و نیروگاه بندرعباس) واقع شده، دارای دو ترانسفورماتور ۲۵۰ مگاولتآمپر و ۱۲ فیدر خروجی ۶۳ کیلوولت است.
بر اساس طراحی انجامشده، تنها دو فیدر برای تغذیه تلمبهخانه اختصاص یافته و ۱۰ فیدر دیگر به برق منطقهای هرمزگان واگذار شده است. هر یک از این فیدرها توانایی تأمین برق یک شهرک صنعتی را دارد که میتواند شامل واحدهای پرورش میگو، صنایع متوسط و بزرگ، تأسیسات آبشیرینکن و سایر صنایع زیرساختی باشد.
مصرف تلمبهخانه حدود پنج درصد از توان پست جدید است و بدین ترتیب ۹۵ درصد ظرفیت باقیمانده میتواند به طور کامل در خدمت توسعه منطقه قرار گیرد. احداث این پست با بهرهگیری از ظرفیت نیروگاههای اطراف، زمینهساز توسعه پایدار زیرساختهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی در شعاع ۵۰ کیلومتری خواهد بود.
همه مراحل طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و اجرای این پروژه توسط پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی و با بهرهگیری حداکثری از توان نیروهای بومی منطقه انجام شده است و بهعنوان گامی مهم در مسیر خودکفایی و توسعه زیرساختهای ملی به شمار میرود.
ساخت این پست برق، در کنار احداث بیش از ۱۰ پست برق دیگر به همراه خطوط انتقال برق در استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان در مسیر خط انتقال نفت خام گوره – جاسک، برگ زرینی در کارنامه دستاوردهای این پروژه ملی و راهبردی و خدمتی مؤثر به آبادانی کشور محسوب میشود.