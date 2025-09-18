به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:تب دنگی پیش از این در ایران وجود نداشت، اما اکنون وارد شده و در حال گسترش است.

وی افزود:در ابتلای اول، علائم شبیه سرماخوردگی است و بدون آزمایش تشخیص داده نمی‌شود.

مینو محرز ادامه داد:پشه آئدس به محیط‌های انسانی علاقه دارد و حتی در ته یک گلدان یا ظرف با آب به اندازه یک قاشق چایخوری می‌تواند تخم‌گذاری و تکثیر شود پس ساکنان آپارتمان‌ها و برج‌ها هم در امان نیستند.

وی بیان کرد مدیریت بهداشتی زباله‌ها و رفع آب‌های راکد توسط شهرداری‌ها و شهروندان ضروری است و برای پیشگیری بایدابهای راکد را حذف،برای خوابیدن از پشه بند استفاده و نظافت محیط را رعایت کرد.