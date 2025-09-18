پخش زنده
امروز: -
مراسم اختتامیه ششمین دوره طرح توانمندسازی صدف، ویژه منطقه بینالمللی نوآوری ایران با هدف توانمندسازی دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی برای تسهیل ورود آنها به بازار کار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اختتامیه ششمین دوره طرح توانمندسازی صدف، ویژه منطقه بینالمللی نوآوری ایران همزمان با رویداد تلنت دی در پارک فناوری پردیس برگزار شد.
در این طرح که با هدف توانمندسازی دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی برای تسهیل ورود آنها به بازار کار برگزار شد، بیش از ۱۰۰ نفر به عنوان کارجو حضور داشتند.
در رویداد تلنت دی که به منظور شناسایی افراد مستعد برای وصل شدن به شرکتها برگزار شد، ۳۰ نفر توانمندیهای خود را در حضور ۱۵ کارفرما ارائه دادند و ۶۲ مصاحبه شغلی نیز بین کارفرما و کارجویان تنظیم شد.
ششمین دوره از طرح توانمندسازی شغلی صدف به مدت ۲ ماه در منطقه بینالمللی نوآوری ایران برگزار شد.
این طرح در ۴ مرحله اصلی خودشناسی، شخصیتشناسی شامل ارائه آموزشهایی به منظور شناخت تیپ شخصیتی خود و آشنایی با آزمونهای شخصیتشناسی معتبر و نحوه استفاده و کاربرد آزمونها، مهارتافزایی در حوزه مهارتهای نرم از جمله ارتباطات مؤثر و فنون مذاکره، رزومهنویسی و مصاحبه شغلی، آشنایی با سبکهای شغلی و کارآفرینی، آشنایی با روندهای بازار کار و مهارتهای مورد نیاز شغلی در آینده، آشنایی با دیجیتال مارکتینگ، طراحی مسیر حرفهای و آشنایی با زیستبوم فناوری و نوآوری شامل آشنایی با پارکهای علم و فناوری و سایر ساختارهای توسعه فناوری و نوآوری ازجمله مراکز رشد، شتابدهندهها، فنبازارها، کارخانههای نوآوری و بازدید از شرکتهای دانشبنیان به تناسب رشته تحصیلی افراد، برگزار شد.