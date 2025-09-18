پخش زنده
رئیسجمهور در نشست با جمعی از اعضای مجمع کارآفرینان گفت: راهکار موثرتر برای ایجاد هماهنگی این است که کارگروه های تخصصی در موضوعات مطرح از جمله پولی، اقتصادی و مالیاتی ایجاد و نتایج این جلسات ماهی یکبار به دولت ارائه شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، در نشستی با جمعی از اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» پس از گوش سپردن به دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات ۱۱ تن از آنان و نیز سخنان رئیس کل بانک مرکزی و وزرای جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، درباره برخی مطالب ارائه شده در جلسه از سوی مدعوین توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس جمهور در پاسخ به درخواست مطرح شده برای همراهی کارآفرینان و فعالان اقتصادی بزرگ در سفرهای خارجیاش اظهار داشت: این نکته همواره مورد تاکید بنده بوده و اساسا باور داریم که هدف اصلی سفرهای ما تسهیل بستر فعالیت و تولید و تجارت شماست. امروز علاوه بر فضای مساعد در روابط خارجی با کشورهای همسایه و دوست، اتحادیههایی، چون شانگهای، بریکس و اوراسیا نیز فرصتهای بسیار خوبی برای همکاری شما با طرفهای خارجی فراهم کرده است.
آقای پزشکیان با تاکید بر پشتیبانی دولت از فعالیتهای فعالان اقتصادی در خارج از کشور اضافه کرد: تلاش ما این است که اسنپبک فعال نشود، اما در هر صورت با توجه به فضای دوستانه روابط با همسایگان و دوستان و نیز سازمانهای منطقهای که در آنها عضو هستیم، وضعیت برای همکاریها و داد و ستد شما بسیار مساعد است. شما هم به نوبه خود تلاش کنید با نظارت دقیق بر کیفیت کالاها و خدمات صادراتی، ذهنیتها نسبت به محصولات ایرانی مخدوش نشود.
رئیس جمهور با اشاره به گلایههای مطرح شده درباره ناترازیها گفت: این ناترازیها به ما ارث رسیده و دولت چهاردهم تلاش زیادی برای سامان دادن به این وضعیت داشته است. به عنوان مثال ساز و کارهای گمرکی واردات تجهیزات مورد نیاز برای تاسیس نیروگاههای خورشیدی را کاملا تسهیل کردیم تا واحدهای تولیدی و صنعتی حداقل برای تامین برق خود بتوانند راحتتر و سریعتر اقدام کنند.
رئیس جمهور سامان دادن به توزیع بودجه میان سازمانها و نهادهای ناکارآمد، جمعآوری گازهای مشعل و اقدامات مشابه را از دیگر گامهای دولت برای مقابله با کسری بودجه و توأمان افزایش درآمد عنوان کرد و اظهار داشت: در جلساتی که برای پیگیری اجرای طرحهای مربوط به جمعآوری گازهای مشعل داریم، مصوب کردیم که هر قانون یا مقرراتی که به هر شکل و مقدار مانع تسریع تکمیل این طرحهاست، حذف یا اصلاح شوند تا هم از هدر رفتن ثروت ملی و هم از ایجاد آلودگی محیط زیست جلوگیری کنیم.
آقای پزشکیان با اشاره به نشست قبلی خود با اعضای مجمع کارآفرینان ایران و توافق برای برگزاری مستمر و منظم این جلسات، افزود: راهکار موثرتر برای ایجاد هماهنگی و همکاری بین ما و شما برای رفع مشکلات و موانع، این است که کارگرو های تخصصی در موضوعات مطرح از جمله پولی، اقتصادی، مالیاتی و غیره، با حضور نمایندگان شما و دستگاههای دولتی، ایجاد شده و جلسات کاری آنها منظم برگزار