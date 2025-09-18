پخش زنده
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی با ارائه چشماندازهای راهبردی ایران در سرمایهگذاری خارجی و تبیین مشوقها، بر گسترش همکاریهای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجمع سرمایهگذاری گردشگری تاجیکستان با مشارکت سازمان گردشگری ملل متحد و حضور وزرا، مقامات ارشد گردشگری و نمایندگان رسمی کشورهای روسیه، چین، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، هند، پاکستان، چک، بحرین، امارات متحده عربی، اتریش، مونتهنگرو و استرالیا، بههمراه شماری از سفرای کشورها و نمایندگان سازمانهای بینالمللی، در کتابخانه ملی شهر دوشنبه برگزار شد.
در این رویداد بینالمللی، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در کارگاه تخصصی «فرصتهای سرمایهگذاری در منطقه و ارتفاعات شفابخش» حضور یافت و با تشریح ظرفیتهای برجسته گردشگری تندرستی ایران، برنامههای راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای بینالمللی در این حوزه را تبیین کرد.
این مجمع با تمرکز بر شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، بستری راهبردی برای تبادل تجربه و ارتقای همکاریهای بینالمللی فراهم ساخت و مشوقهای اخیر سرمایهگذاری در ایران نیز معرفی شد.