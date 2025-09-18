با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و با اجرای طرحی سراسری در نقاط مختلف کشور،ساخت ۳۶۰ واحد مسکن جدید برای سامان دادن بافت حاشیه‌ شهر اراک در کوی سجادیه منطقه باغ خلج اغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سامان دهی بافت فرسوده در نقاط مختلف کشور با ساخت خانه‌های جدید در دست انجام است.

در مرحله سوم اجرای این طرح در اراک، ۳۶۰ خانه در کوی سجادیه منطقه باغ خلج اراک ساخته می‌شود.

کلنگ ساخت این خانه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، استاندار مرکزی و مسئولان به زمین زده شد و آخرین هماهنگی‌ها برای ساخت با شهرداری اراک نیز انجام شد.

در این مراسم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی کشور در سکونتگاه غیر رسمی است که هفت میلیون نفر در این بافت سکونت دارند، گفت: پنج میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی کشور در بافت تاریخی، فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی قرار دارند.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به اینکه آمار مذکور مبتنی بر سرشماری مرکز آمار است و نیمی از این خانه‌های مستقر در این سه بافت سازه ناپایدار دارند، افزود: از دهه ۸۰ تاکنون برای استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی و تامین مسکن تعدادی پروژه تعریف شد که از جمله این پروژه‌ها مربوط به کوی سجادیه است که امید است بهبود وضعیت بهداشتی و آموزشی را در پی داشته باشد.

گلپایگانی همچنین از سند دار کردن زمین‌هایی که در تملک مردم است و سال‌ها در محل مسکونی سکونت دارند، خبر داد و گفت: اعیانی این زمین‌ها را مردم ساخته‌اند و عرصه دولتی است در این خصوص پیشنهادی ارائه که به زودی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود و در صورت به نتیجه رسیدن مشکل ساخت و ساز و نوسازی در این مناطق حل می‌شود.

زندیه وکیلی استاندار مرکزی با بیان اینکه پیش از این حدود ۵۰۰ واحد در این محله ساخته شده است، از بازآفرینی خانه‌های محله‌های حاشیه‌ای و بافت فرسوده اراک به مرور و در فاز‌های مختلف خبر داد و مساحت کل زمین این پروژه ۲.۱ هکتار با کاربری مسکونی، تجاری، ورزشی، درمانی و فضای سبز است که مساحت زیربنای غیرمفید ۴۸ هزار متر مربع، مساحت مسکونی ۹ هزار و ۸۲۵ متر مربع، مساحت مفید مسکونی ۳۲ هزار متر مربع است.

تعداد واحد مسکونی ۱۰ واحد به همراه ۲ پیلوت، تعداد واحد هر بلوک ۱۲۰ در سه بلوک، مساحت تجاری ۵۳۵ مترمربع در ۱۹ واحد تجاری است.

سهم اداره کل در این پرپژه ۲۱.۷ درصد و سهم سرمایه‌گذاری ۷۸.۳ درصد است.