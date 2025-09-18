.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدشفیع موذنی اعلام کرد: برای بهبود فرآیند‌های مدیریت پسماند و کاهش آلاینده‌ها، عملیات امحاء ۶۳۰ تن پسماند شامل مولکولارسیو، آمین ضایعاتی و پشم سنگ، به شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای صلاحیت واگذار شد. این ضایعات که متشکل از فلزات، چوب و شبکه‌های فلزی و پلاستیکی است، از طریق مزایده رسمی در اختیار فعالان حوزه محیط زیست قرار گرفت.

مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: تمام مراحل بارگیری، حمل‌ونقل و امحاء نهایی با رعایت کامل استاندارد‌های زیست‌محیطی اجرا شده و همچنین ۴۵ تن لجن هیدروکربنی به شرکت‌های مجاز سپرده شده تا به‌صورت ایمن و استاندارد امحاء شود.

موذنی تصریح کرد: اجرای این طرح تأثیر قابل‌توجهی در کاهش خطرهای زیست‌محیطی و ارتقای سطح مدیریت پسماند‌های پالایشگاه داشته است.

وی همچنین از تعمیرات انجام‌شده در ردیف‌های بازیافت گوگرد اول، سوم و چهارم خبر داد که با کاهش انتشار گاز‌های اسیدی، بهبود محسوس کیفیت هوای پالایشگاه را به همراه داشته و گامی مؤثر در حفاظت محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود.