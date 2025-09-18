پخش زنده
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از چند واحد تولیدی و صنعتی استان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سفر دو روزه خود به استان کردستان، قرار است ظرفیتها و مشکلات پیشروی حوزه تولید استان را مورد بررسی قرار دهد.
ابراهیم شیخ در ابتدای این سفر از شرکت پتروشیمی کردستان بازدید کرد و گفت:
بازدید از کارخانجات صنعتی و صنایع بزرگ و کوچک استان به منظور بررسی و حل مسائل آنها، برگزاری نشست و گفتوگو با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان توانمند استان و بررسی تبادلات مرزی در شهرستان بانه در این سفر کاری مورد توجه است.
افزایش تولیدات داخلی به ویژه در حوزه لوازم خانگی کوچک و تلاش برای جلوگیری از قاچاق و حل مشکلات واحدهای صنعتی این حوزه از دیگر اهداف این سفر است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای نوظهور استان اظهار داشت: یکی از این صنایع، صنعت طلا و جواهر است که در این سفر، ارزیابی دقیقی از وضعیت این صنعت انجام میشود
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت با اشاره به اینکه نگاه اصلی دولت چهاردهم بر فعال سازی بخش خصوصی است، بر استفاده از ظرفیتهای بومی و منطقهای به واسطه طبیعت غنی و پتانسیلهای خوب و برخورداری از مرز برای راهاندازی صنایع تبدیلی و توسعه صادرات تأکید کرد
پتروشیمی کردستان که در سال ۱۳۸۸ و در پی سفر مقام معظم رهبری به استان وارد فاز اجرایی شد، امروز با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن محصول، برای حدود ۷۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
این واحد صنعتی به عنوان یکی از مجموعههای شاخص تولیدی و اشتغال آفرین استان، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کردستان ایفا میکند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از کارخانه لاستیک کردستان به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان بازدید کرد.
۲۴ درصد تایر سبک کشور در کارخانه لاستیک کردستان تولید میشود.
در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم در کارخانه لاستیک بارز مشغول به کار هستند و با اجرای طرح توسعه، اشتغال مستقیم تا سال ۱۴۰۵ به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.