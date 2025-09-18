دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال فیلیپین، گفت: روند رشد والیبال ایران را دنبال کردم و بازی مقابل این تیم در قهرمانی مردان جهان، برایم افتخاری است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مارک خسوس اسپخو پس از دیدار ایران و فیلیپین و شکست سه بر دو این تیم مقابل والیبال کشورمان، اظهار داشت: بازی سختی بود و می‌دانیم ایران تیم بسیار خوبی است؛ امروز نهایت تلاشمان را انجام دادیم، اما فکر می‌کنم زمان تیم فیلیپین نبود.

وی با بیان این‌که همیشه روند رشد والیبال ایران را دنبال کردم، تصریح کرد: حالا که برابر این تیم بازی کردم، برایم امتیاز و افتخاری است که بخشی از این لحظه باشم.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال فیلیپین با تشکر از حمایت پرشور تماشاگران در سالن مسابقات گفت: واقعاً از هواداران فیلیپینی ممنونم؛ انتظار چنین حمایتی را نداشتیم و دیدن این همه تماشاگر که تیم را تشویق کردند، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی است.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز سه‎شنبه یکم مهرماه در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم اول جدول گروه H می‌رود که یکی از تیم‌های صربستان، برزیل یا جمهوری چک خواهد بود.