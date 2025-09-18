خیر کاشمری به یادبود فرزند مرحوم خود،یک میلیارد ریال به حوزه سلامت شهرستان کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،حاج مهدی روحانی، از خیران نیک‌اندیش، به یادبود فرزند مرحوم خود، کربلایی حاج محمد روحانی، مبلغ یک میلیارد ریال به حوزه سلامت شهرستان کاشمر اهدا کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر گفت: خیران سلامت همواره بازوان توانمند نظام بهداشت و درمان در ارتقای خدمات هستند و امروز نیز شاهد جلوه‌ای ارزشمند از این فرهنگ ایثار و نیک‌اندیشی هستیم.

دکترمحمدجواد یزدانی افزود: کمک حاج مهدی روحانی سرمایه‌ای ماندگار برای مردم شهرستان خواهد بود و این مبلغ صرف خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر می‌شود.

وی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه تأکید کرد: مشارکت مردم و خیران در تأمین نیاز‌های حوزه سلامت، مصداق روشن همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که آثار و برکات آن نه تنها در این دنیا بلکه در آخرت نیز ماندگار خواهد ماند.