به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، عباس اسدروز در نشست با مدیر و رؤسای پایانه نفتی خارک با اشاره به جایگاه راهبردی این مجموعه گفت: باید طرح‌ها با دقت و مطابق برنامه زمان‌بندی اجرا شوند و سه اصل هزینه، کیفیت و زمان در مدیریت طرح مدنظر قرار گیرد. وی افزود: با شناسایی موانع و رفع مشکلات، طرحها باید در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.

او خاطرنشان کرد: منابع مالی و اعتبارات لازم تأمین شده و باید بی‌وقفه جذب و به کار‌های اجرایی تبدیل شود. در این روند، سرعت عمل همراه با حفظ کیفیت اهمیت ویژه دارد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با تأکید بر ضرورت توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های مرتبط، گفت: باید برنامه‌ریزی منسجم برای بهره‌برداری سریع‌تر از طرح‌ها صورت گیرد.

در ادامه نشست، سیدعلی میری، مدیر پایانه نفتی خارک، گزارشی از وضعیت طرحها، نیروی انسانی و کمبود‌ها ارائه داد و با تأکید بر اهمیت بخش فنی و اجرای برنامه‌های تعمیرات و نگهداری، پایداری و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات را از اولویت‌های اصلی دانست.

وی همچنین رعایت الزامات اچ‌اس‌ئی، ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط‌زیست را در تمام مراحل فعالیت‌ها الزامی خواند. در این جلسه بر هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف برای سرعت بخشی در اجرای طرحها تاکید و چالش‌ها و راهکار‌های عملیاتی بررسی شد..