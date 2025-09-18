پخش زنده
امروز: -
در نشست هماهنگی هیات سوارکاری استان یزد، روسای جدید کمیتههای این هیات مشخص و منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه استان یزد در رشته سوارکاری گفت: ادارهکل ورزش و جوانان در کنار هیات سوارکاری، تمام تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت این ورزش کهن و ریشهدار به کار خواهد گرفت.
هاشمی افزود: تا پایان سال جاری دو رویداد مهم سوارکاری شامل کورس پاییزه و جشنواره زیبایی اسب در استان یزد برگزار خواهد شد که پیشبینی میشود با استقبال گسترده شرکتکنندگان و علاقهمندان همراه شود.