



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، پیروز قربانی سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز در نشست خبری پیش از بازی با ذوب آهن با اشاره عملکرد فجر در لیگ برتر گفت:هنوز زود است که در مورد عملکرد تیم‌ها قضاوت کنیم، اما امیدواریم بتوانیم در بازی‌های آینده نیز کیفیت فوتبال خود را به نمایش بگذاریم و نتیجه مناسبی هم کسب کنیم.

قربانی بیان کرد:تیم ذوب آهن نیز تیمی با کیفیت، با سرمربی خوب و با دانش است و بازی سختی در پیش داریم، اما ما هم دنبال کسب پیروزی هستیم .

وی افزود:اخیرا در برخی از ورزشگاه‌ها شاهد رفتار‌هایی نامناسب از تماشاگران هستیم که امیدواریم از ورزشگاه پارس فرهنگ سازی مناسب تماشاگران شکل گیرد و به کل کشور منتقل شود. قربانی گفت:ما دوست داریم در درجه اول فوتبال بازی کنیم و سپس نتیجه بگیرم .