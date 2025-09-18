به مناسبت روز بزرگداشت شهریار و شعر و ادب فارسی، جمعی از شاعران دانش‌آموز یزدی در قالب محفل شب شعر به شعرخوانی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عالیه مهرابی رییس سازمان دانش‌آموزی استان یزدگفت: این برنامه با حضور دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم و با هدف شناسایی و تقویت توانمندی‌های ادبی و هنری نوجوانان طراحی شده است.

وی افزود: نقطه تمایز این محفل آن بود که تمام مراحل طراحی، اجرا و مدیریت به طور کامل توسط خود دانش‌آموزان انجام شد؛ اقدامی که به گفته او، نشان‌دهنده اعتماد به ظرفیت‌های بالای این نسل و باور به آینده‌سازان کشور است.

یادبود بزرگداشت شهریار ۲۷ شهریور ماه هر سال، که روز شعر و ادب فارسی نام‌گذاری شده است.