تیم ملی پدل بانوان برای کسب آمادگی و اعزام به مسابقات انتخابی جام جهانی قطر اردوی خود را در کیش آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مربی تیم ملی پدل بانوان، گفت: کیش به دلیل شرایط آب‌وهوایی و کیفیت مطلوب زمین، برای اردو انتخاب شده است.

صحابه فرد، گفت: این رقابت‌ها نخستین دوره قهرمانی آسیا است که تیم ملی پدل بانوان ایران در آن شرکت می‌کند.

او افزود: جزیره کیش از زمان آغاز فعالیت رشته پدل، همکاری گسترده‌ای با انجمن پدل داشته و امکانات مناسبی را در اختیار ورزشکاران رشته پدل قرار داده است تا پیش از مسابقات در شرایطی مشابه با رقابت‌های اصلی تمرین کنیم.