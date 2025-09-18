رییس کمیته امداد شهرستان خاتم:به منظور آغاز سال تحصیلی و جشن عاطفه‌ها دو هزار و پانصد بسته لوازم التحریر تهیه و به دانش آموزان نیازمند شهرستان خاتم اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، هاشمی پور گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی و جشن عاطفه‌ها به همت خیران و مسئولان دو هزار و پانصد بسته لوازم التحریر تهیه و به دانش آموزان نیازمند شهرستان خاتم اهدا شد.

هاشمی پور افزود: ارزش هر بسته یک میلیون و پانصد هزار تومان است.

وی بیان کرد: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، جامدادی، مدادرنگی و لوازم التحریر است.