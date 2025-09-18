با تلاش مأموران انتظامی شهرستان رودان، نوجوان ۱۲ ساله رودانی ربوده شده، در یکی از استان‌های مجاور آزاد و به آغوش خانواده اش بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با اعلام شکایت مبنی بر ربودن نوجوان دوازده ساله توسط دو فرد ناشناس در بخش رودخانه شهرستان رودان، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

سردار علی اکبر جاویدان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان پس از بررسی و تحقیقات لازم و با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته در کمترین زمان، هویت و محل حضور آدم ربایان را در یکی از شهرستان‌های استان کرمان شناسایی کردند.

وی گفت: ماموران با هماهنگی و اخذ نیابت قضایی در یک عملیات ضربتی در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو گروگانگیر دستگیر و نوجوان ۱۲ ساله ربوده شده آزاد و در سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشت.