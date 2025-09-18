بیش از ۴ میلیون گردشگر از ابتدای سال تاکنون از آثار تاریخی، طبیعی و گردشگری استان همدان بازدید کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به استقبال کم‌نظیر هموطنان برای سفر به استان در تعطیلات پایانی تابستان گفت: از میان این گردشگران ۲۸۰ هزار نفر در اقامتگاه‌ها، مهمانسرا‌ها و هتل‌های استان اسکان داشته‌اند.

علی خاکسار افزود: تمامی مراکز اقامتی از جمله هتل‌ها، مهمانپذیرها، خانه‌مسافر‌های مجاز، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری و هتل‌آپارتمان‌ها در همدان تکمیل ظرفیت شده‌اند و ستاد اسکان آموزش‌وپرورش نیز به‌طور کامل پذیرای مسافران بوده است.

او تأکید کرد: در استان همدان بیش از هزار و ۹۰۰ اثر تاریخی، طبیعی و گردشگری وجود دارد که غار علیصدر و آرامگاه‌های بوعلی سینا و باباطاهر، گنج نامه و جهان کوچک ملایر بیشترین بازدید گردشگران را داشته‌اند.