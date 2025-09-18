پخش زنده
امروز: -
مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی از فراهم شدن امکان تبادل گاز با سایر پالایشگاههای سایت یک خبر داد که به تقویت پایداری تولید این مجموعه منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محسن عطارزاده با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش قابلیت اطمینان تولید و استمرار فرآیندهای عملیاتی گفت: اصلاحات گستردهای بر خط دریافت خوراک از پالایشگاه چهارم اجرا شده که بستر تبادل گاز میان پالایشگاههای سایت یک را فراهم کرده و با موفقیت وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی افزود: این طرح امکان اجرای تعمیرات و نگهداری دورهای ردیفهای گازی را بدون توقف کامل فرآیند فراهم کرده و همچنین توان انتقال گاز تولیدی پالایشگاه دوم به دیگر پالایشگاههای سایت یک در شرایط اضطراری را ایجاد میکند.
مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرح نقش مهمی در تداوم جریان گاز، بهینهسازی برداشت از میدان مشترک و ارتقای بهرهوری مجتمع ایفا کرده و بهعنوان یکی از طرحهای محوری در مسیر توسعه پایدار صنعت گاز کشور شناخته میشود.