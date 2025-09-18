به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محسن عطارزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش قابلیت اطمینان تولید و استمرار فرآیند‌های عملیاتی گفت: اصلاحات گسترده‌ای بر خط دریافت خوراک از پالایشگاه چهارم اجرا شده که بستر تبادل گاز میان پالایشگاه‌های سایت یک را فراهم کرده و با موفقیت وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی افزود: این طرح امکان اجرای تعمیرات و نگهداری دوره‌ای ردیف‌های گازی را بدون توقف کامل فرآیند فراهم کرده و همچنین توان انتقال گاز تولیدی پالایشگاه دوم به دیگر پالایشگاه‌های سایت یک در شرایط اضطراری را ایجاد می‌کند.

مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: بهره‌برداری از این طرح نقش مهمی در تداوم جریان گاز، بهینه‌سازی برداشت از میدان مشترک و ارتقای بهره‌وری مجتمع ایفا کرده و به‌عنوان یکی از طرح‌های محوری در مسیر توسعه پایدار صنعت گاز کشور شناخته می‌شود.