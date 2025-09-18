توجه به بعد فرهنگی نوشت افزار در نمایشگاه ایران نوشت، به تقویت هویت ایرانی کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نوشت افزار و کوله پشتی ایرانیِ منقش به تصویر شخصیت‌های پویانمایی‌ ایرانیِ عرضه شده در یازدهمین نمایشگاه ایران نوشت، مورد استقبالِ کودکان و نوجوانان قرار گرفته است. این شخصیت پردازی به تقویت هویت ایرانی کودکان کمک می‌کند. نوشت‌افزار یکی از کالا‌های راهبردیِ فرهنگی برای مخاطب کودک و نوجوان است. نوشت افزار، در دوران تحصیل، نقش جدی در تعیین جهان‌بینی و سبک زندگی و هویت کودک و نوجوان دارد.

نمایشگاه ایران‌نوشت در مصلای تهران تا ۲۸ شهریور از ساعت ۱۴ تا ۲۱ میزبان دانش‌آموزان و سایر علاقه‌مندان خواهد بود. این نمایشگاه همزمان در شهرهای مشهد، قم، یزد، شیراز، اهواز و کرج در حال برگزاری است.