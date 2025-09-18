همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۶۰۰ کیف مدرسه به همراه لوازم‌التحریر به دانش آموزان نیازمند شهرستان بندرلنگه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی فرمانداری شهرستان بندرلنگه گفت: این بسته‌ها با اعتباری بیش از ۶۵۰ میلیون تومان تأمین شده و در اختیار کمیته امداد امام خمینی (رحمه‌الله علیه) شهرستان بندرلنگه قرار گرفت.

مهدی صابری هدف از این اقدام را فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی با تجهیزات نو و باکیفیت برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار عنوان کرد.