امام جمعه کیش، گفت: مهربانی و همدلی مردم، زمینه‌ساز آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز در نشست با مشاور رییس شورای هماهنگی تبلیغات کشور با تأکید بر حضور پرشور مردم در مسائل فرهنگی، ارزشی و دینی، گفت:برخی افراد به دلیل جرائم غیرعمد و بدهی‌ سنگین مالی در زندان هستند و این مسئولیت اجتماعی ما را دوچندان می‌کند.

او با اشاره به فرارسیدن هزار و پانصد سالگی میلاد پیامبر اکرم (ص) افزود: امیدواریم با مهربانی و همدلی مردم و انجام کار‌های خیر، شرایط آزادی این زندانیان فراهم شود.

امام جمعه کیش، خواستار برنامه‌ریزی ویژه برای تحقق اهداف خیر و گره‌گشایی از مشکلات مردم، به‌ویژه زندانیان و خانواده‌های آنان شد.

او تأکید کرد: نقش مردم در پشتیبانی از امور خیر و فرهنگی، ضامن موفقیت این حرکت‌های ارزشمند خواهد بود.