آزمون کتبی بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور همزمان با سراسر کشور، در استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آزمون کتبی بخش معارفی در این مرحله با همکاری ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها برگزار شد.

منتخبان این مرحله از مسابقه‌ها در رشته‌های معارفی در صورت کسب حدنصاب لازم مطابق با شیوه‌نامه فنی و اجرایی مسابقه ها، به مرحله مقدماتیِ‌سراسری که مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه آن را به صورت مجازی و برخط برپا می‌کند، راه پیدا خواهند کرد.

مسابقه‌های معارفی در چهار مرحله شهرستانی، استانی، مقدماتی سراسری (مصاحبه/مجازی) و نهایی (کتبی و شفاهی) و در رشته‌های معارف قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار می‌شود.

مرحله نهایی رشته‌های معارفی مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه هر ساله به میزبانی شهر قم برگزار می‌شود، در این مرحله که آذرماه سال جاری اجرا خواهد شد، شرکت‌کنندگان علاوه بر آزمون کتبی در بخش شفاهی نیز پاسخگوی سؤالات داوران هستند.

بخش ترجمه عمومی رشته معارفی مسابقه ها، صرفاً در یک مرحله و در سطح شهرستان‌ها برگزار می‌شود و نفرات برتر و اهدای جوایز در همان مرحله انجام می‌شود.

مرحله نهایی این دوره از مسابقه ها، به جز رشته‌های معارفی، به میزبانی شهر سنندج برگزار می‌شود.