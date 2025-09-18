پخش زنده
امروز: -
سفر رویای فوتبالی یک نوجوان از کودکی تا کاپیتانی با «تیم ملی در قلب من» و نمایش مستند «مشت در نمای درشت» در برنامه «کافه مستند» از شبکه های امید و افق تقدیم مخاطبان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه امید آخر این هفته، مخاطبان نوجوان را به تماشای یک سفر الهامبخش دو قسمتی دعوت میکند.
تماشای قسمت اول و دوم فیلم سینمایی جدید «تیم ملی در قلب من»، فرصتی است تا با بایو، فوتبالیست نوجوان اندونزیایی، از رویاپردازیهای کودکی تا چالشهای کاپیتانی در تیم ملی همراه شویم.
قسمت اول «تیم ملی در قلب من» پنجشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش میشود.
این فیلم محصول سال ۲۰۰۹ است. در این قسمت با نونهالی بایو آشنا میشویم؛ پسر با استعدادی که آرزوی فوتبالیست شدن را در سر دارد، اما با مخالفتهای پدربزرگش روبهروست.
این فیلم به زیبایی نشان میدهد که آرزوهای بزرگ، تلاشهایی بزرگ و کفشهایی آهنین برای عبور از مسیرهای سنگلاخ میطلبند.
بایو در این قسمت ثابت میکند که برای رسیدن به رویای خود، مرد روزهای سخت است.
قسمت دوم نیز جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۸:۰۰ پخش میشود.
این قسمت با عنوان آزمون رهبری محصول ۲۰۱۱ است ، در این قسمت نیز بایو که نونهالی پرماجرای خود را پشت سر گذاشته، اکنون یک نوجوان ۱۵ ساله و کاپیتان تیم ملی زیر ۱۵ سال اندونزی است ؛ اما هرچه به قله آرزوها نزدیکتر میشود، موانع نیز سهمگینتر میشوند.
بایو در این قسمت با چالشهای جدید و بزرگتری در مسیر رهبری تیم و تحقق رویای قهرمانی مواجه میشود و باید نشان دهد که شایستگی این مسئولیت بزرگ را دارد.
پخش متوالی این دو فیلم، فرصتی بینظیر برای تماشاگران است تا شاهد رشد یک شخصیت از کودکی تا نوجوانی باشند و ببینند چگونه یک رویا با عزم و اراده راسخ، پخته و به واقعیت نزدیک میشود. این دو فیلم که به صورت پیوسته داستان یک قهرمان را روایت میکنند.
برنامه «کافه مستند»
پرتره شاعر برجسته، سیدحسن حسینی در قالب مستند «مشت در نمای درشت» در برنامه «کافه مستند» روی آنتن میرود.
قسمت چهاردهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «مُشت در نمای درشت» اختصاص دارد و پس از آن محمدصالح حجتالاسلامی تهیهکننده و کارگردان اثر و دکتر حامد صلاحی درباره آن صحبت میکنند.
بدین ترتیب این قسمت از برنامه روز جمعه ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۵ از شبکه افق پخش میشود.
مستند «مُشت در نمای درشت» نمایی سینمایی از فراز و فرودهای زندگی هنری و حرفهای سیدحسن حسینی، شاعر فقید است که از زبان خود، خانواده، دوستان و همکارانش روایت میشود.
در این فیلم مستند، ابعاد هنری و فعالیتهای زندهیاد سید حسن حسینی از زبان مصاحبهشوندگانی، چون اسماعیل امینی، پرویز بیگی حبیبآبادی، محمدرضا ترکی، زهیر توکلی، سید حسین حسینی، سیدحامد حسینی، مرتضی سرهنگی، هادی سعیدی کیاسری، حسن صیادی، محمدصادق صیادی، محمد عزیزی، حسین قلعهقوند، شهرام گیلآبادی، جواد محقق، یوسفعلی میرشکاک، سید احمد نادمی و سعید یوسفنیا بررسی شده است.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن میرود و تکرار آن سهشنبه شب ساعت ۲۱ است.