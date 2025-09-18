به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری که میهمان ویژه مراسم بود در همایش مسجد محور وحدت، سنگر مقاومت در اصفهان به نقش شهدای اصفهان در استقلال و تمامیت خواهی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اصفهان با تقدیم بیش از ۲۴ هزار شهید نقش مهمی در حفظ ارزش‌های اسلامی و آبیاری نهال این نظام داشته است.

آیت الله سید احمد خاتمی به نقش مقاومت و پایداری بر ارزش‌ها برای از بین بردن دسیسه‌ها و اهداف دشمن اشاره کرد و افزود: برای مقابله با دشمنی ها، مساجد محور مقاومت و پایگاه اتحاد و همدلی مردم هستند.

وی افزود: دشمن امروز با شیوه‌های گوناگون همچون تضعیف باور‌های دینی، فشار اقتصادی، فشار روانی، توطئه فرهنگی به دنبال سقوط نظام است.