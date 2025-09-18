به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حجت‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی‌اکبر الهی خراسانی، از علمای فقیه و استادان حوزه علمیه خراسان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم بزرگوار و فقیه ارزشمند، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی، استاد برجسته حوزه علمیه خراسان موجب تاثر و تالم اینجانب شد.

این روحانی فداکار و ولایتمدار که سابقه حضور در درس استادانی، چون شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله میلانی و آیت الله سیدعبدالله شیرازی را دارد در سال‌های عمر با برکت خود تلاش‌های بسیاری در زمینه اصول فقه و تدریس علوم قرآنی و اسلامی روا داشته و در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز خدمات ماندگاری از ایشان به جای مانده است.

فقدان دانشمند بزرگ و معلم گرامی را به فرزندان بزرگوار ایشان، حجج اسلام، مجتبی، محمد و علی الهی و حوزه علمیه خراسان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال، تداوم راه گرانقدر ایشان را مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی