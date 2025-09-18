به گزارش خبرگزاری صداوسیما،وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در جریان توافق دفاعی اخیر عربستان سعودی و پاکستان قرار گرفت.

امیر فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی امروز (پنجشنبه) ۲۷ با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

در این گفت‌و‌گو روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و امیر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه ایران را در جریان توافق دفاعی اخیر عربستان با پاکستان قرار داد.

عربستان سعودی و پاکستان دیروز (چهارشنبه) توافق‌نامه‌ای راهبردی در زمینه دفاعی امضا کردند، که براساس آن هرگونه تجاوز به یکی از دو کشور به‌عنوان تجاوز علیه هر دو کشور قلمداد خواهد شد.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، شامگاه چهارشنبه در این خصوص گزارش داد این توافق در جریان دیدار رسمی «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی و «محمد شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان، در قصر الیمامه ریاض به امضای طرفین رسیده است.