کریدور کلاله–جلفا اولویت دولت و مجلس برای تقویت روابط با آذربایجان
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در بازدید نظارتی از کریدور کلاله–جلفا گفت: این مسیر بهعنوان جادهای استراتژیک باید با سرعت تکمیل شود زیرا ارتباط تجاری و لجستیکی ایران با جمهوری آذربایجان و کشورهای همسایه را تقویت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید نظارتی امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور از پروژه کریدور کلاله–جلفا گفت: این مسیر از کشور آذربایجان وارد جمهوری اسلامی ایران میشود و پلی که در مرز در حال احداث است، بهصورت مشترک توسط وزارت راه و شهرسازی ایران و دولت آذربایجان ساخته میشود. این مسیر از خاک ایران عبور کرده و نهایتاً به جلفا و نخجوان متصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پروژه در اولویت دولت قرار دارد، افزود: کمیسیون عمران مجلس به همراه مسئولان وزارت راه و شهرسازی از جمله آقای بازوند، معاون وزیر، در این بازدید حضور دارند تا بر روند اجرای پروژه نظارت کنند. قرارگاه خاتمالانبیاء بهعنوان پیمانکار و شرکت ساخت بهعنوان کارفرما اجرای پروژه را بر عهده دارند. این مسیر بهدلیل نقش مهمی که در تردد کامیونها، ورود و خروج بار و تقویت تجارت منطقهای دارد، یک جاده استراتژیک محسوب میشود و دولت باید در تکمیل آن تسریع کند.
نائب رئیس مجلس با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیکی کریدور کلاله–جلفا خاطرنشان کرد: ارمنستان بهدلیل مشکلات و محدودیتهایی که در ارتباط با جمهوری خودمختار نخجوان دارد، نمیتواند از مسیرهای قبلی استفاده کند؛ بنابراین این کریدور برای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. این پروژه همچنین بخشی از برنامههای توسعهای کشور برای ارتقای موقعیت ایران در مسیرهای ترانزیتی و تجاری منطقه است.
او افزود: رئیسجمهور بارها بر اهمیت این پروژه تأکید کرده و آن را در ردیف اولویتهای اصلی دولت دانسته است. در کنار پروژههای بزرگی همچون راهآهن چابهار، کریدور کلاله–جلفا جزو طرحهایی است که باید بدون تأخیر اجرا شود.
نیکزاد با ارائه گزارشی از میزان پیشرفت کار گفت: حدود ۵۰ کیلومتر از مسیر ۹۵ کیلومتری پروژه تاکنون اجرا شده و کار در قطعات مختلف بهخوبی پیش میرود. امیدواریم قولی که برای تکمیل بخش اصلی پل و مسیر داده شده در سه تا چهار ماه آینده محقق شود. با ادامه پیگیریها از سوی دولت و مجلس، قطعاً این پروژه در زمان مقرر به سرانجام خواهد رسید.
وی در پایان با اشاره به تأثیرات تکمیل این مسیر تأکید کرد: راهاندازی این کریدور علاوه بر تقویت ارتباطات لجستیکی و تجاری ایران با آذربایجان، موجب رونق ترانزیت کالا، کاهش هزینههای حملونقل و ارتقای نقش منطقهای ایران خواهد شد. به همین دلیل مجلس و دولت با جدیت این پروژه را پیگیری میکنند تا به یک دستاورد بزرگ در همکاریهای دوجانبه تبدیل شود.