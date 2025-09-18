پخش زنده
دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، در احکام جداگانهای، سه مسئول کارگروه این ستاد را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، در احکامی جداگانه، سه مسئول کارگروه این ستاد را منصوب کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی مقنینصرآبادی به عنوان مسئول کارگروه محتوایی و آموزش، مرتضی خدمتکارآرانی بهعنوان مسئول کارگروه نظارت و ارزیابی و محمدحسین فدوی بهعنوان مسئول کارگروه طرح و برنامه، انتخاب شدند.
براساس ابلاغ دبیر ستاد، مسئولان جدید موظف شدند با همکاری دبیرخانه ستاد، اولویتها و مأموریتهای محوله را پیگیری کرده و اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف طرح ملی حفظ قرآن، در دستور کار قرار دهند.