نماینده ولیفقیه در استان با حضور در اورامان با روحانیان و طلاب این منطقه دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ دینی، نقش روحانیان و طلاب را در ایجاد وحدت و همبستگی میان اقشار مختلف مردم استان بسیار مهم دانست.
وی تأکید کرد برای مقابله با تهدیدات خارجی و دسیسههای دشمنان، بیشتر از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین در آیین مولودیخوانی روستای ناو از توابع شهرستان سروآباد حضور یافت.