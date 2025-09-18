به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ دینی، نقش روحانیان و طلاب را در ایجاد وحدت و همبستگی میان اقشار مختلف مردم استان بسیار مهم دانست.

وی تأکید کرد برای مقابله با تهدیدات خارجی و دسیسه‌های دشمنان، بیشتر از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین در آیین مولودی‌خوانی روستای ناو از توابع شهرستان سروآباد حضور یافت.