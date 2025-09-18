به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نماینده مردم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از بهورزان نمونه این شهرستان اعلام کرد، ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و تجهیزخانه‌های بهداشت این شهرستان اختصاص یافته است.

سلام ستوده افزود: با وجود اینکه ما ۶۵ خانه بهداشت داریم و بیشتر آنها نیاز به تعمیر و بازسازی دارند کمسیون بهداشت و درمان قول ۶۰ میلیارد تومان به استان داده بود که از آن ۱۵ میلیارد تومان را به تعمیرات و بازسازی خانه‌های بهداشت و خرید تجهیزات اختصاص دادیم.

ستوده اضافه کرد: ۱۹ مراکز بهداشتی و درمانی داریم و دو تا مرکز شبانه روزی در گوک تپه و خلیفان که فاقد آمبولانس هستند که قول دادند دو دستگاه آمبولانس به این دو مرکز اختصاص داده شود.

جمال حلاج زاده، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد هم در این مراسم گفت: بهورزان در روستا‌ها با اقدامات اولیه و به موقع مانع بروز و شیوع انواع بیماریها، کنترل مخاطرات سلامت در جامعه روستایی، کاهش مرگ و میر و افزایش امید به زندگی می‌شوند.

در ادامه این مراسم هم بهورزان از سختی‌های کار در مناطق محروم، کمبود تجهیزات و فشار کاری سخن گفتند.