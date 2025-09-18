پخش زنده
۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و تجهیزخانههای بهداشت مهاباد اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نماینده مردم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از بهورزان نمونه این شهرستان اعلام کرد، ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و تجهیزخانههای بهداشت این شهرستان اختصاص یافته است.
سلام ستوده افزود: با وجود اینکه ما ۶۵ خانه بهداشت داریم و بیشتر آنها نیاز به تعمیر و بازسازی دارند کمسیون بهداشت و درمان قول ۶۰ میلیارد تومان به استان داده بود که از آن ۱۵ میلیارد تومان را به تعمیرات و بازسازی خانههای بهداشت و خرید تجهیزات اختصاص دادیم.
ستوده اضافه کرد: ۱۹ مراکز بهداشتی و درمانی داریم و دو تا مرکز شبانه روزی در گوک تپه و خلیفان که فاقد آمبولانس هستند که قول دادند دو دستگاه آمبولانس به این دو مرکز اختصاص داده شود.
جمال حلاج زاده، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد هم در این مراسم گفت: بهورزان در روستاها با اقدامات اولیه و به موقع مانع بروز و شیوع انواع بیماریها، کنترل مخاطرات سلامت در جامعه روستایی، کاهش مرگ و میر و افزایش امید به زندگی میشوند.
در ادامه این مراسم هم بهورزان از سختیهای کار در مناطق محروم، کمبود تجهیزات و فشار کاری سخن گفتند.