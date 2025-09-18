همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، ۸۰ دانش‌آموز جهادگر در قالب گروه‌های جهادی با هدف آماده‌سازی و زیباسازی محیط آموزشی، در شش مدرسه شهرستان خاتم به فعالیت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کابلی معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان خاتم، گفت: این گروه‌ها در اقدامی خودجوش و ارزشمند طی سه روز به رنگ‌آمیزی کلاس‌ها، محوطه‌سازی و بهسازی فضا‌های آموزشی پرداختند و فضایی شاداب و انگیزشی برای آغاز سال تحصیلی فراهم کردند.

وی با قدردانی از تلاش این دانش‌آموزان گفت: حضور داوطلبانه و ایثارگرانه نوجوانان جهادگر نشان داد که آنان می‌توانند در آبادانی محیط آموزشی و توسعه اجتماعی نقشی مؤثر و الهام‌بخش ایفا کنند.

کابلی افزود: این اقدام علاوه بر بهبود محیط مدارس، موجب تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، همدلی و مشارکت اجتماعی در میان دانش‌آموزان شد.