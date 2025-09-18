رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی از بومی‌سازی فناوری بارورسازی ابر‌ها پس از انقلاب اسلامی و اجرای آن با بهره‌گیری از هواپیما، پهپاد و ژنراتور‌های زمینی ساخت داخل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدمهدی جوادیان‌زاده در نشست با وزیر نیرو، ضمن تشریح سابقه و اهداف این سازمان در بهبود وضعیت هوا و افزایش بارش، گفت: اجرای این فناوری در ایران به پیش از انقلاب بازمی‌گردد، زمانی که دولت وقت از آمریکا کمک خواست و نخستین طرح عملیاتی بین سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ بر سد‌های کرج و لتیان با همکاری شرکت کانادایی انجام شد و نتایج مطلوبی داشت.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی افزود: پس از انقلاب، متخصصان داخلی این فناوری را بومی کردند و اکنون طرح‌ها با استفاده از هواپیما، پهپاد‌های ساخت داخل و ژنراتور‌های زمینی داخلی اجرا می‌شود. از جمله دستاوردها، به‌کارگیری پهپاد داخلی در سال ۱۴۰۱ و اجرای عملیات زمین‌پایه با ژنراتور داخلی در سال ۱۴۰۲ بود.

جوادیان‌زاده با اشاره به منطقه عملیاتی سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ شامل حوضه‌ها و استان‌های شمال‌غرب، تهران، شمال‌شرق، جنوب‌غرب، فارس و بوشهر، تصریح کرد: برای اثرگذاری بهتر، تجهیز کامل ناوگان، نیروی متخصص و استمرار عملیات ضروری است و این امر به اعتبارات کافی نیاز دارد.

وی اجرای برنامه پنج‌ساله پایش جو و ارتقای بهره‌برداری از آب‌های جوی را مسیر دستیابی به اهداف دانست و تأکید کرد: تحقق آن مستلزم حمایت علمی، مالی و ساختاری و تنوع‌بخشی به منابع مالی است.