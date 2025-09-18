پخش زنده
این نشان به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و به پاس ساخت برنامههایی مانند تماشاگَه راز، با کاروان شعر و موسیقی و برنامه ادبستان، به آقای محمد مناجاتی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش پارسیجان به منظور اعطای نشان ملی پارسیجان، در ۲۷ شهریور روز شعر و ادب فارسی، در حوزۀ هنری برگزار شد.
در این مراسم با اهدای نشان ملی پارسیجان به یکی از شیفتگان زبان و فرهنگ فارسی، از دو مجموعه نیز با اهدای تندیس پارسیجان قدردانی شد.
نشان و تندیس پارسیجان زیر نظر شورای علمی است که قراراست از این پس، هر ماه به کسانی که در فعالیتهای خود به زبان فارسی توجه ویژه دارند، اعطا شود.