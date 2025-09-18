همه ظرفیت انتظامی کشور در خدمت بازگشایی مدارس
سردار رادان گفت: همه ظرفیتهای انتظامی کشور در خدمت بازگشایی مدارس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
فرمانده کل انتظامی کشور در ساری گفت: همه ظرفیت انتظامی کشور در خدمت بازگشایی مدارس قرار گرفته است تا سال تحصیلی جدید همانند پارسال در شرایط توام با نظم و امنیت آغاز شود.
او با اشاره به افزایش سفرهای تابستانی افزود: همزمان با تردد خودروها برای خرید اقلام ضروری دانش آموزان در شهرها، سفرهای تابستانی در جادهها نیز افزایش یافته است.
سردار رادان با بیان اینکه ترافیک در شهرها و جادهها افزایش یافته است، ادامه داد: پلیس تدابیر ویژهای برای کنترل ترافیک اندیشیده، اما رعایت توصیههای ایمنی در سفرهای برون شهری نیز ضروری است.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: همه واحدها در پلیس راهور، پلیس راه و یگانها انتظامی برای کنترل ترافیک در جادهها آماده باش کامل هستند.
او با بیان اینکه عجله و کم حوصلگی از عوامل بروز تصادفات است، از مسافران و رانندگان خواست دیدن زیباییهای اطراف جادهها را نیز بخشی از سفر حساب و از زیباییهای آن لذت ببرند.
برخورد قاطع پلیس با اشرار مجازی
فرمانده کل انتظامی کشور اقوام و طوایف را از سرمایههای کشور دانست و گفت: حفظ وحدت و احترام به اقوام و فرهنگهای گوناگون از خطوط قرمز پلیس است و هرگونه رفتار توهین آمیز در این زمینه با برخورد قاطع و بازدارنده پلیس مواجه خواهد شد.
سردار رادان افزود: فردی که در فضای مجازی به مردم مازندران توهین کرده بود کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
او ادامه داد: برخوردها با اشرار مجازی بازدارنده بوده و این اتفاقات تلخ بسیار اندک است.