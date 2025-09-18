پخش زنده
امروز: -
در آستانه سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، خیرین و مؤسسات مختلف، آستین همت بالا زدهاند تا دانشآموزان، برای ورود به مدرسه دغدغهای نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در شهر سریش آباد هزار بسته لوازمالتحریر به همت بنیاد علوی تهیه و بسته بندی شد تا در بین دانشآموزان نیازمند ۴۰ روستای هدف بنیاد علوی در شهرستان قروه توزیع شود.
در سنندج نیز به همت مؤسسه خیریه مهر انصارالرسول (ص) ۵۰۰ بسته لوازم التحریر و سایر اقلام حمایتی به ارزش یک و نیم میلیارد تومان با هدف توزیع در بین دانش آموزان کم بضاعت جمع آوری شد.
در سروآباد هم در راستای اقدامات محرومیتزدایی بنیاد علوی، ۷۵۰ بسته لوازمالتحریر ایرانی میان دانشآموزان مقاطع متوسطه اول و دوم این شهرستان توزیع شد.