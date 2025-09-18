بهای نفت تحت تأثیر تصمیم بانک فدرال رزرو آمریکا برای کاهش نرخ بهره و نگرانی از وضعیت اقتصاد این کشور، همراه با تداوم مازاد عرضه در بازار‌های جهانی، کاهش یافت.

افت بهای نفت به‌دلیل نگرانی از مازاد عرضه و چشم‌انداز اقتصاد آمریکا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت نفت روز پنجشنبه (۲۷ شهریور) پس از تصمیم بانک فدرال رزرو آمریکا مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی و نگرانی معامله‌گران درباره وضعیت اقتصاد آمریکا در کنار مازاد عرضه نفت در بازار‌های جهانی، کاهش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۶ دقیقه بامداد روز پنجشنبه به‌وقت گرینویچ با ۲۶ سنت یا ۰.۳۸ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۶۹ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲۸ سنت یا ۰.۴۴ درصد کاهش، ۶۳ دلار و ۷۷ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

بانک فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش داد و اعلام کرد که در واکنش به نشانه‌هایی از افت بازار کار، هزینه‌های استقراض را در ادامه سال جاری به‌طور پیوسته کاهش خواهد داد. پایین آمدن هزینه‌های استقراض به‌طورمعمول تقاضای نفت را افزایش می‌دهد و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد.

با این حال پریانکا ساچدوا، تحلیلگر بلندپایه بازار در شرکت فیلیپ نوا، گفت: اقدام آخر بانک فدرال رزرو آمریکا و نشانه‌هایی مبنی بر کاهش دوباره نرخ بهره در سال جاری از قبل در قیمت‌گذاری‌ها در نظر گرفته شده بود.

وی با اشاره به سخنان جروم پاول، رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا گفت: توجه بازار نه تنها به کاهش نرخ بهره، بلکه به پیام بدبینانه پاول هم جلب شد.

ساچدوا افزود: وی (پاول) بر افت بازار کار و تداوم تورم تأکید کرد و سبب شد که کاهش نرخ بهره بیشتر شبیه مدیریت ریسک باشد تا اقدامی که برای بالا بردن تقاضا صورت گرفته باشد.

در همین حال کلودیو گالیمبرتی، اقتصاددان بلندپایه و مدیر تحلیل بازار جهانی در شرکت ریستاد انرژی، در یادداشتی برای مشتریان نوشت: نشانه‌هایی مبنی بر کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک فدرال رزرو حاکی از آن است که سیاست‌گذاران تأثیر خطر بیکاری بر اقتصاد را بیشتر از تورم ارزیابی می‌کنند.

ادامه مازاد عرضه و کاهش تقاضای سوخت در آمریکا، بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان، هم بر بازار تأثیر گذاشته است.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه نشان داد که ذخیره‌سازی نفت خام این کشور هفته گذشته به‌شدت کاهش یافت، زیرا واردات خالص آمریکا به پایین‌ترین سطح بی‌سابقه رسید، این در حالی است که صادرات به بالاترین سطح در دو سال گذشته، افزایش یافت.

بنا بر اعلام این نهاد انرژی، افزایش ذخیره‌سازی فرآورده‌های میان‌تقطیر برخلاف پیش‌بینی بازار مبنی بر افزایش یک میلیون بشکه، ۴ میلیون بشکه رشد داشت و سبب بالا رفتن نگرانی‌ها درباره تقاضا در بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان شد و قیمت‌ها را تحت فشار قرار داد.